Empresário desaparece após reunião de negócios em Cravinhos (SP) Carro de luxo é encontrado perto de residência na zona norte de São Paulo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 23h45 (Atualizado em 20/05/2025 - 23h45 )

Entenda a cronologia do desaparecimento de empresário na zona norte de São Paulo

A polícia está investigando o sumiço do empresário Nelson Carrera Filho, que atua no setor farmacêutico. Ele desapareceu após sair de São Paulo com destino a Cravinhos (SP) para um encontro de negócios. O carro de Nelson foi encontrado abandonado próximo à sua casa na zona norte de São Paulo.

Nelson foi visto pela última vez em uma empresa de suplementação alimentar em Cravinhos, onde esteve em uma reunião. Ele deixou o encontro mais cedo após receber uma mensagem da esposa, com quem planejava se encontrar em São Paulo. O veículo foi localizado a menos de dois quilômetros de sua residência no bairro Lauzane Paulista.

Imagens de câmeras de segurança captaram dois homens próximos ao local onde o carro foi deixado, e a polícia está tentando identificá-los. A última comunicação de Nelson com a esposa foi pouco antes das 13h; ele não retornou mais as mensagens desde então. A polícia continua as buscas para esclarecer o desaparecimento.

Assista em vídeo - Entenda a cronologia do desaparecimento de empresário na zona norte de São Paulo

