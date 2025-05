Empresário descobre venda de atestados médicos falsos em Canoas (RS) Investigação revela esquema de venda de documentos médicos fraudulentos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 23h34 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h34 ) twitter

Empresário desconfia de atestados médicos dos funcionários e descobre esquema fraudulento

Um empresário de Canoas (RS) contratou uma detetive particular após suspeitar da autenticidade dos atestados médicos apresentados por seus funcionários. A investigação revelou que um médico emitia atestados sem realizar consultas, mediante pagamento. A detetive, disfarçada de paciente, registrou o esquema com uma câmera escondida e as imagens foram entregues à polícia.

O médico, identificado como Emanuel Aranda Centurion, foi confrontado pela equipe de reportagem da RECORD, mas negou a venda de atestados. No entanto, as gravações mostraram que a prática ocorria em seu consultório. A Polícia Civil de Canoas registrou o caso, e o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul está ciente da denúncia, embora ainda não tenha recebido oficialmente o caso.

O esquema de venda de atestados pode configurar crime de falsidade ideológica, com pena prevista de detenção de um mês a um ano. Além disso, funcionários que utilizam atestados falsos podem enfrentar demissão por justa causa.

Assista em vídeo - Empresário desconfia de atestados médicos dos funcionários e descobre esquema fraudulento

