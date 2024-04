Cidade Alerta |Do R7

‘Era forte e batalhadora’, diz sobrinha de ex-modelo encontrada morta em beira de estrada Com o dinheiro que ganhava nas passarelas internacionais, a vítima ajudava financeiramente sua família no Brasil

RESUMINDO A NOTÍCIA Ex-modelo e guia de turismo da Europa desapareceu em Hortolândia (SP);

Ela foi encontrada morta 15 dias depois, em um canteiro de uma rodovia;

Seus parentes suspeitam de homem misterioso com quem ela teria um encontro;

Irmã e sobrinha da vítima deram detalhes exclusivos do caso ao programa.

A família da vítima segue desamparada e sem provas sobre o crime (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta foi até Hortolândia (SP), para explicar melhor sobre o misterioso caso da ex-modelo internacional que foi encontrada morta no interior paulista. Telma Patriota, de 59 anos, foi da carreira de sucesso na Europa, para um fim trágico e ainda sem explicações.

Além dos seus trabalhos nas passarelas, a vítima era guia turística em Portugal e na Espanha. De volta ao Brasil, passou 15 dias desaparecida antes de ser achada, já sem vida, por trabalhadores que limpavam o canteiro à beira de uma estrada nacional.

Telma falava quatro idiomas e com seu trabalho mundo afora ela sustentava toda a sua família no país de origem. Sem filhos, a ex-modelo ajudava financeiramente a irmã e os sobrinhos que, em entrevista exclusiva ao programa, contaram sobre o momento difícil que enfrentam e revelaram detalhes que podem ser importante para a investigação.

Emocionada, Tereza Patriota, uma das sobrinhas, desabafou sobre a relação que tinha com a tia. “Estava sempre do nosso lado”, lembrou. Acostumada a fazer o bem a todos ao seu redor, Telma pode ter sido vítima da maldade de um homem misterioso com quem teria marcado um suposto encontro.

A parente da ex-modelo falou que, no dia do desaparecimento, ela questionou o horário diversas vezes e, por volta das 9h, saiu e nunca mais foi vista. “Nunca foi de passar o dia fora, muito menos sem dar notícias”, afirmou Tereza sobre a tia.

Duas semanas após o sumiço da mulher, funcionários que limpavam os canteiros de uma rodovia foram surpreendidos pelo cadáver, já em estado de decomposição. Devido ao tempo, o exame inicial do Instituto Médico Lega (IML) não conseguiu determinar a causa a morte e nem se havia sinais de violência no corpo.

Antes de sair da sua residência pela última vez, Telma conversou com seu sobrinho e deu a entender que estaria indo para um encontro. Então, duas quadras de distância do imóvel, região onde conhecia muito bem, a vítima foi vista entrando em um carro preto e desapareceu.

Desesperadamente, as familiares da ex-modelo tentaram seguir com as investigações de forma independente, mas não tiveram sucesso. “Não conseguimos algo concreto”, lamentou Tereza. A sobrinha informou, também, que grande parte dos moradores locais não apenas conheciam sua tia, como gostavam muito dela.

Segundo uma testemunha, o veículo misterioso no qual Telma embarcou para a morte não era de aplicativo. Isso porque a mulher teria entrado diretamente no banco da frente, como se já conhecesse o motorista ou, talvez, tivesse marcado um encontro.

Mesmo antes da sua morte, a vida de luxo e elegância que a ex-modelo vivia ficou no passado. De tudo que ganhou, restou apenas a casa onde morava com a família, imóvel construído com o dinheiro que recebia trabalhando no exterior.

“Cresci me espelhando no exemplo que ela era, forte e batalhadora”, afirmou Tereza. A irmã da vítima, Tânia Patriota, também aproveitou para revelar memórias ao lado dela: “Pensava no futuro”.

Agora, a família espera que a polícia chegue ao suposto autor do crime. Qualquer informação sobre a ocorrência é válida.

Confira na íntegra:

Acompanhe atualizações de casos como esse no Cidade Alerta. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, com duas edições, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.