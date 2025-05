Esposa mata músico após briga desencadeada por vídeo em festa Ciúmes leva a tragédia em São Paulo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h57 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h57 ) twitter

Mulher assassina marido com golpe de mata-leão após desentendimento em festa

Pablo Gabriel Santana Hipólito, um músico de 27 anos conhecido por frequentar rodas de samba, foi morto após uma discussão com sua esposa Luana em São Paulo. O conflito teve início quando Luana viu um vídeo gravado por Pablo durante uma festa, onde ele aparecia com outras mulheres. Enfurecida, ela confrontou o marido no local e a discussão continuou em casa.

De acordo com relatos, Luana aplicou um golpe de mata-leão em Pablo, que resultou em sua morte. A polícia foi chamada por Luana, mas ao chegar ao local já encontrou Pablo sem vida. Luana foi presa em flagrante, mas liberada após prestar depoimento. Ela alegou legítima defesa, afirmando que agiu para se proteger de uma agressão.

O caso está sob investigação e pode resultar em acusações mais graves contra Luana, dependendo dos resultados das investigações sobre as circunstâncias exatas do incidente.

