‘Estou destruído’, desabafa pai após ler diário de Sophia Nos relatos da menina de 11 anos, menções a estupro e homicídio chamaram a atenção; entenda o caso que chocou a Ilha do Governador, no Rio de Janeiro

RESUMINDO A NOTÍCIA Menina de 11 anos é encontrada morta na caçamba do lixo na Ilha do Governador (RJ);

O assassino de Sophia é o ex-cunhado do pai dela;

Um diário foi encontrado com supostos crimes que poderiam acontecer com Sophia;

O criminoso foi preso e a polícia segue investigando o caso.

Diário da menina de 11 anos assassinada no Rio de Janeiro é encontrado (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe novas atualizações sobre o caso da menina Sophia, de 11 anos, encontrada morta em uma caçamba de lixo na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro (RJ). O pai da menina, Paulo Sérgio, encontrou um diário que pode ajudar a polícia na investigação. Nas páginas, um desenho revelador, e menções a estupro e homicídio chamaram a atenção.

A família suspeita que a menina estava sendo vítima do abusador há mais tempo. Edilson Amorim dos Santos Filho já tem histórico de abusos e ameaças. Para a polícia, a esposa confirmou que Edilson costumava ser agressivo.

Após o reconhecimento do corpo da menina, os pais de Sophia encontraram um diário e, em uma das páginas, a menina descreveu crimes que poderiam acontecer com ela: “Mortes que eu sofreria: assassinato, homicídio, feminicídio, latrocínio, estupro e abuso”. Logo abaixo, um desenho de um boneco com uma faca na mão.

Sophia foi morta com 37 golpes de faca, após ser abusada sexualmente pelo irmão da ex-esposa de Paulo Sérgio, pai da menina.

“Ela já sabia de alguma forma que aconteceria isso com ela, entendeu? Eu não sei como, eu não sei quanto tempo aquilo ali está naquele diário, mas ela já sabia”, lamenta o pai, e continua: “Sou um pai e estou destruído, derrotado. Vocês veem a quantidade pessoa que está aqui, é pelo tamanho do amor que minha filha [Sophia] tinha por eles, aonde ela chegava, ela era amada por todos”.

O criminoso foi preso e irá responder por estupro de vulnerável, homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

A polícia segue investigando o caso.

Assista ao vídeo:

