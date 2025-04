Estudantes de medicina são criticadas após vídeo sobre jovem transplantada Família busca retratação por comentários insensíveis Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 23h24 (Atualizado em 09/04/2025 - 23h24 ) twitter

Jovem que foi zombada depois de transplantes de coração morre e família exige retratação

Vitória Chaves, uma jovem de 26 anos, faleceu após enfrentar complicações de saúde decorrentes de múltiplos transplantes cardíacos e renais. Ela foi alvo de um vídeo feito por estudantes de medicina que gerou polêmica ao expor seu caso supostamente sem autorização. As estudantes comentaram que Vitória parecia não seguir corretamente o tratamento médico necessário após os transplantes.

A família de Vitória nega essas alegações e afirma que ela sempre seguiu rigorosamente as orientações médicas. A jovem nasceu com anomalia de Ebstein, uma condição cardíaca rara, e passou por três transplantes de coração ao longo da vida.

O incidente ocorreu no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, onde as estudantes estavam participando de um curso. Elas expressaram surpresa diante do caso raro, mas a abordagem foi considerada inadequada por muitos. A faculdade prometeu reforçar as diretrizes éticas para evitar situações semelhantes no futuro.

A mãe de Vitória busca justiça pela exposição considerada imprópria e espera uma retratação pública das estudantes envolvidas.

