Ex-companheira acusada de planejar morte de jovem herdeiro Bruno Monteiro encontrado carbonizado após desaparecimento Cidade Alerta 07/05/2025 - 23h14

Ex-companheira seria mandante da morte de herdeiro que estava desaparecido

O corpo de Bruno Monteiro, de 33 anos, foi encontrado carbonizado em um matagal na região de Sorocaba, São Paulo. Bruno estava desaparecido há quase um mês após sair para negociar a venda de seu carro. Três pessoas foram presas em conexão com o crime, incluindo dois homens que confessaram participação e alegaram que Anete Rodriguez Simões, ex-companheira de Bruno, seria a mandante. Anete e Bruno estavam em processo de separação e em disputa por uma herança milionária.

Os dois homens estariam endividados e atraíram Bruno para uma chácara sob o pretexto de comprar seu carro. Eles amarraram Bruno e o colocaram no porta-malas do veículo, que foi incendiado posteriormente. Um vídeo revelou que Anete exigia R$ 500 mil de Bruno como parte da herança. A polícia continua investigando para identificar outros possíveis envolvidos no caso.

