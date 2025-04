Ex-funcionário furta carro funerário com corpo dentro em Belo Horizonte Suspeito alega dívida trabalhista, mas empresa nega qualquer pendência Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 19h15 (Atualizado em 02/04/2025 - 19h15 ) twitter

Um ex-funcionário de uma funerária em Belo Horizonte foi preso após furtar o carro da empresa com um corpo dentro. Ele alegou ter agido por causa de uma dívida trabalhista, o que foi negado pelo dono da funerária. O veículo foi encontrado em frente à casa de uma conhecida do suspeito, onde ele estava dormindo.

A polícia foi alertada sobre o furto nas primeiras horas do dia e iniciou as buscas imediatamente. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o suspeito como um antigo prestador de serviços do local. Durante as investigações, descobriu-se que ele possuía um extenso histórico criminal, incluindo registros por estupro, roubo e tráfico de drogas.

O suspeito foi levado à delegacia, enquanto o corpo no veículo foi devolvido à funerária para os preparativos do velório. O proprietário da empresa reiterou que não havia qualquer dívida com o ex-funcionário, que trabalhava esporadicamente sem vínculo formal.

