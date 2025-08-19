Ex-namorada é suspeita na morte de professor em São Paulo A família suspeita que ele tenha sido envenenado, já que não havia sinais de violência no corpo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 20h40 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h40 ) twitter

Vinícius, um professor de educação física, foi encontrado morto dentro do carro da mãe em uma rua sem saída na zona leste de São Paulo. A família suspeita que ele tenha sido envenenado, já que não havia sinais de violência no corpo. Uma mulher foi vista saindo do veículo antes da descoberta do corpo; ela seria Larissa, ex-namorada de Vinícius.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Testemunhas confirmaram que Vinícius esteve com Larissa em um motel na noite anterior à sua morte. Ela saiu dirigindo o carro enquanto Vinícius estava no banco traseiro, passando mal. Itens pessoais como o telefone e as chaves do veículo estão desaparecidos.

Larissa prestou depoimento alegando que Vinícius consumiu drogas e passou mal após bater a cabeça. No entanto, a família contesta essa versão, afirmando que ele nunca usou drogas e aguarda os resultados do exame toxicológico para esclarecer a causa da morte.

