Ex-namorada é suspeita na morte de professor em São Paulo
A família suspeita que ele tenha sido envenenado, já que não havia sinais de violência no corpo
Vinícius, um professor de educação física, foi encontrado morto dentro do carro da mãe em uma rua sem saída na zona leste de São Paulo. A família suspeita que ele tenha sido envenenado, já que não havia sinais de violência no corpo. Uma mulher foi vista saindo do veículo antes da descoberta do corpo; ela seria Larissa, ex-namorada de Vinícius.
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Testemunhas confirmaram que Vinícius esteve com Larissa em um motel na noite anterior à sua morte. Ela saiu dirigindo o carro enquanto Vinícius estava no banco traseiro, passando mal. Itens pessoais como o telefone e as chaves do veículo estão desaparecidos.
Larissa prestou depoimento alegando que Vinícius consumiu drogas e passou mal após bater a cabeça. No entanto, a família contesta essa versão, afirmando que ele nunca usou drogas e aguarda os resultados do exame toxicológico para esclarecer a causa da morte.
Quem é a principal suspeita na morte do professor Vinícius em São Paulo?
A principal suspeita é Larissa, ex-namorada de Vinícius, que foi vista saindo do veículo onde o corpo foi encontrado.
Qual é a hipótese levantada pela família sobre a causa da morte de Vinícius?
A família suspeita que Vinícius pode ter sido envenenado, já que não havia sinais de violência em seu corpo.
O que foi relatado sobre os últimos momentos de Vinícius antes de sua morte?
Testemunhas confirmaram que Vinícius esteve com Larissa em um motel na noite anterior à sua morte, e ele estava passando mal quando foi encontrado no banco traseiro do carro.
Qual é a versão apresentada por Larissa sobre os eventos que levaram à morte de Vinícius?
Larissa afirmou que Vinícius consumiu drogas e passou mal após bater a cabeça, mas a família contesta essa versão e aguarda os resultados do exame toxicológico.
