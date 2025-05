Falsa policial civil é presa após tentar obter atendimento prioritário em hospital Mulher usava uniformes e distintivos falsos para passar por policial civil Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 00h04 (Atualizado em 22/05/2025 - 00h04 ) twitter

Mulher fingia ser policial civil para ter prioridade no atendimento em hospital

Uma mulher foi detida após se passar por policial civil para conseguir atendimento prioritário em um hospital em Minas Gerais. Ela foi abordada por policiais à paisana ao sair do Hospital das Clínicas com o filho. Com ela, foram encontrados distintivos, uma réplica de arma de fogo e documentos falsos.

Funcionários do hospital notaram que a mulher frequentemente usava uniformes da Polícia Civil e alegava estar em serviço para justificar a prioridade no atendimento. Após denúncias, a polícia começou a monitorá-la. Durante a abordagem, ela estava completamente vestida como policial e portava uma réplica de arma com munição real.

A mulher alegou ter adquirido os itens falsos pela internet, mas a polícia investiga se alguém forneceu o material para ela. Ela foi indiciada por falsidade ideológica, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo. As autoridades também investigam se ela cometeu o mesmo crime em outros locais.

