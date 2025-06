Fantasia de filme é usada em incêndio criminoso no interior de São Paulo Investigação aponta possível motivação passional no crime Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 19h49 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito utiliza roupas do filme ‘Pânico’ para colocar fogo em moto no interior de São Paulo

Uma pessoa disfarçada com uma fantasia do filme “Pânico” ateou fogo em uma moto no município de Caçapava, interior de São Paulo. A ação foi capturada por câmeras de segurança que mostraram o suspeito despejando gasolina na motocicleta antes de incendiá-la. O responsável fugiu do local e ainda não foi identificado pela polícia. O proprietário da moto não registrou boletim de ocorrência, levantando suspeitas de que o crime possa ter motivações passionais.

A polícia de Caçapava está investigando o caso, analisando as imagens de segurança que indicam que o suspeito pode ser uma mulher. Testemunhas relataram que a pessoa trocou de roupa em um lixão próximo ao local do crime e fugiu em um veículo vermelho. As autoridades acreditam que o dono da moto pode conhecer a identidade do agressor, já que não registrou queixa formal.

O delegado responsável pelo caso, Hugo, informou que a placa da motocicleta foi destruída pelo fogo, mas a identificação do proprietário foi possível através do número do chassi. Ele também revelou que a polícia está buscando por pistas adicionais e testemunhas que possam esclarecer o ocorrido. A investigação continua em andamento, com a hipótese de crime passional sendo a principal linha de investigação.

Assista ao vídeo - Suspeito utiliza roupas do filme ‘Pânico’ para colocar fogo em moto no interior de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!