Noiva de comerciante chinês desaparecido é presa por planejar sequestro dele

Renata, noiva do empresário chinês Tan da Mân, foi presa por contratar criminosos com várias passagens criminais para sequestrá-lo. Ela procurou o Cidade Alerta para denunciar o desaparecimento do comerciante, que era dono de vários boxes na 25 de Março, em São Paulo. Depois, ela descobriu que ele teve um AVC e ficou numa cadeira de rodas. Renata ficou frente a frente com a mãe e a ex-esposa do homem, mas não conseguiu levá-lo para casa. Agora, ela foi presa suspeita de planejar o sequestro de Tan.



Os homens contratados por ela usavam uniformes e distintivos falsos da Polícia Civil. Eles entraram na casa da família da vítima com um falso mandado de busca e apreensão e fizeram a limpa no local. Os suspeitos ainda prometeram que Tan voltaria para a casa da mãe em dois dias, mas isso não aconteceu. Acompanhe na reportagem!



