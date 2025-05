Filho confessa ter matado pai conhecido como palhaço Chumbrega no Paraná Discussão familiar em São Mateus do Sul resulta em homicídio chocante Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h45 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h45 ) twitter

‘Palhaço Chumbrega’ é morto pelo próprio filho e tem corpo jogado em rio após discussão

Cícero, popularmente conhecido como palhaço Chumbrega por animar eventos com sua alegria característica, foi tragicamente morto pelo próprio filho Gustavo em São Mateus do Sul, Paraná. A briga começou quando Cícero encontrou Gustavo em casa com amigas consumindo álcool. A situação escalou rapidamente para violência física.

Após o crime, Gustavo confessou ter desmembrado o corpo do pai e descartado as partes em um córrego próximo. As autoridades realizaram buscas intensivas com a ajuda do Corpo de Bombeiros, localizando algumas partes do corpo no local indicado por Gustavo. No entanto, outras partes ainda não foram encontradas.

A confissão chocou vizinhos e conhecidos devido à relação aparentemente próxima entre pai e filho. As investigações continuam enquanto a polícia tenta entender completamente as motivações por trás deste ato brutal.

