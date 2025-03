Único suspeito preso

O carro em questão é do vizinho da vítima e principal suspeito do caso, Maicol Sales dos Santos, de 23 anos. No celular do rapaz, a polícia encontrou fotos da jovem desde 2024, inclusive, um print da última postagem da vítima. Além disso, ele teria realizado pesquisas sobre 'Como limpar a cena de um crime', e 'Como degolar uma pessoa'

Divulgação/RECORD