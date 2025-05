Gato resgatado após três dias em árvore em São Paulo Bombeiros utilizam estratégia cuidadosa para salvar animal Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 23h51 (Atualizado em 14/05/2025 - 23h51 ) twitter

Momento emocionante: gatinho é resgatado após passar três dias em cima de árvore

Em São Paulo, um gato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após passar três dias preso no alto de uma árvore. A operação envolveu dois bombeiros que utilizaram uma escada e equipamentos de rapel para alcançar o felino a cerca de 20 metros de altura. No solo, outra equipe estava preparada com redes de proteção para garantir a segurança do animal caso ele caísse durante o resgate.

O vento dificultou a ação, mas os bombeiros conseguiram se aproximar do gato com cuidado para evitar assustá-lo. Após intenso planejamento e execução cuidadosa, o felino foi retirado em segurança e passou por avaliação para verificar sua saúde. A comunidade local expressou gratidão pelo sucesso da operação, destacando a dedicação dos bombeiros em proteger todas as formas de vida.

