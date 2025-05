Gerente de obra agride idoso após cobrança por uso de água e energia Conflito entre vizinhos termina com idoso hospitalizado Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h43 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h43 ) twitter

Gerente de obra agride idoso de 80 anos ao ser cobrado pelo uso da água e energia da casa dele

Marcos Antonio de Andrade, de 80 anos, foi agredido por Felipe Bizon de Andrade, gerente de uma obra ao lado de sua casa, após discutir sobre uma dívida pelo uso de água e energia elétrica. Câmeras de segurança capturaram o momento em que Felipe empurrou Marcos, que caiu no chão e sofreu ferimentos graves. O idoso precisou ser hospitalizado com fraturas no fêmur e na bacia.

Felipe, de 35 anos, se apresentou à delegacia com sua advogada e negou a agressão. Ele alegou ter apenas tocado Marcos com os braços durante a discussão. A polícia aguarda o laudo pericial para determinar a gravidade das lesões e seguir com a acusação de lesão corporal grave.

O desentendimento começou quando Felipe solicitou usar as utilidades da residência de Marcos durante as obras. Embora houvesse um acordo inicial, Marcos não recebeu o pagamento recente e foi cobrar Felipe. Testemunhas afirmaram que Felipe deixou o local sem prestar socorro, enquanto as obras continuaram normalmente. A polícia investiga também a omissão de socorro por parte do gerente.

