Guarda Civil Metropolitano e amigo mortos ao tentar recuperar moto em SP
29/04/2025 - 00h17

GCM e amigo são assaltados e acabam mortos após tentarem recuperar moto roubada em SP

Jhonatas, um guarda civil metropolitano, e seu amigo foram assassinados em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, enquanto tentavam recuperar a moto de Jhonatas que havia sido furtada. Após receber a localização do veículo por meio de um rastreador, eles se dirigiram ao local. Durante a tentativa de recuperação, dois adolescentes suspeitos do furto confrontaram as vítimas.

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que houve uma luta corporal entre os suspeitos e as vítimas. Um dos adolescentes conseguiu tomar a arma de Jhonatas e disparou contra ele e seu amigo, resultando em suas mortes no local. A família de um dos suspeitos reconheceu-o nas imagens e entregou-o à polícia. O outro adolescente envolvido também foi apreendido.

As autoridades continuam procurando pela arma usada no crime enquanto conduzem as investigações. Jhonatas deixa dois filhos pequenos.

