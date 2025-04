Feirante do Brás morre baleada após ser abordada por homem misterioso na porta de casa em SP

Edineide Aparecida Rodrigues, de 57 anos, trabalhadora da Feira da Madrugada do Brás, em São Paulo, morreu após ser abordada por um homem na porta de casa. Ela chamou um carro por aplicativo para ir a mais um dia de trabalho e a filha a acompanhou até o portão. Ambas avistaram um homem de boné do outro lado da rua. Ele havia descido de um outro carro, estacionado um pouco mais à frente. Ele se aproximou da mãe e da filha, e a jovem, assustada, fechou o portão. O suspeito disse para a mulher não reagir e atirou. A bala atingiu Edineide, que morreu na hora. O suspeito fugiu em seguida. Agora, a polícia quer saber quem é esse homem e por que ele atirou na feirante.



