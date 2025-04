Homem é preso em flagrante por agredir companheira com cotovelada em São Paulo Discussão sobre separação termina em agressão no local de trabalho da vítima Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 23h55 (Atualizado em 04/04/2025 - 23h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem é preso em flagrante por agredir a companheira com uma cotovelada em São Paulo

Wesley foi preso em flagrante após agredir sua companheira, Flávia, com uma cotovelada durante uma discussão na porta do trabalho dela em São Paulo. O ataque fez Flávia desmaiar imediatamente. Testemunhas, incluindo amigos da vítima, presenciaram a agressão e acionaram a polícia.

A discussão ocorreu enquanto o casal conversava sobre a separação que Wesley não aceitava. Durante o confronto, ele desferiu o golpe que fez Flávia perder a consciência. Após o incidente, Wesley tentou encobrir a agressão pedindo ajuda aos colegas de trabalho da vítima como se ela tivesse desmaiado espontaneamente.

No hospital, Wesley pressionou Flávia para não relatar o ocorrido às autoridades. No entanto, ela decidiu denunciar a agressão. Flávia cuida de um filho com doença rara e de um irmão com necessidades especiais enquanto trabalha para sustentar a família. A violência aconteceu após ela declarar que não queria nada do patrimônio do casal, apenas desejava seguir em frente com sua vida.

Assista em vídeo - Homem é preso em flagrante por agredir a companheira com uma cotovelada em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!