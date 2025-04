Mulher é morta pelo ex-marido no interior de São Paulo; ela tinha duas medidas protetivas

Janete, de 48 anos, foi morta pelo ex-marido Odair após anos de agressões e ameaças, mesmo com duas medidas protetivas e um botão de pânico para alertar a Guarda Civil de Sorocaba (SP). Separada há dois anos, ela vivia com os pais e cuidava do pai, que sofreu um AVC, quando Odair invadiu a casa armado com uma faca, a atacou e fugiu. A mãe de Janete presenciou tudo. Odair foi preso e a vítima não resistiu aos ferimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!