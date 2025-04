Falso líder religioso é preso acusado de abusar sexualmente de crianças e adolescentes em São Paulo

Um falso líder religioso foi preso acusado de abusar sexualmente de crianças e adolescentes. Sérgio do Carmo, de 55 anos, estava escondido em casa e foi encontrado pela polícia. Foram 2 anos de investigações e buscas por ele. Por enquanto, os agentes receberam três denúncias. Duas das vítimas são irmãs. Uma delas tinha entre 10 e 11 anos quando foi atacada. A outra, que foi abusada aos 16 anos de idade, revelou que chegou a engravidar do falso líder religioso. Questionado se estava arrependido, o homem balançou a cabeça dizendo que "não". A polícia ainda não sabe por quanto tempo Sérgio cometeu os crimes e ainda espera que surjam mais vítimas.



