Homem é preso por feminicídio de ex-companheira em Belo Horizonte (MG) Davidson da Silva Vieira é acusado de matar Ivanda Aparecida Viana a pedradas Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 23h48 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h48 )

Davidson da Silva Vieira foi detido sob suspeita de assassinar Ivanda Aparecida Viana, de 57 anos, em Belo Horizonte. O corpo da vítima foi encontrado em uma área de mata no bairro Visto do Sol. O crime ocorreu após um jantar em família, e câmeras de segurança registraram o suspeito próximo ao local do homicídio.

A polícia informou que Davidson usou um carro de aplicativo para levar Ivanda ao local do crime, onde a matou com uma pedrada. Após o assassinato, ele enviou um áudio à família da vítima negando envolvimento. Davidson fugiu para Santo Antônio do Amparo, mas foi localizado pela polícia através do rastreamento de seu celular.

Davidson já possui um histórico criminal extenso e está agora preso, enfrentando acusações de ocultação de cadáver, feminicídio e subtração de valores. A prisão foi convertida em temporária enquanto as investigações continuam.

