Homem preso por homicídio após corpo carbonizado ser encontrado no Paraná

Homem é preso suspeito de assassinar e carbonizar corpo de colega de trabalho no Paraná

A Polícia Civil prendeu Felipe dos Santos, suspeito de assassinar Jamison Rosa, de 33 anos, em Campo Magro, Paraná. Segundo as investigações, Jamison acusou Felipe de furtar uma arma de fogo guardada em um armário na empresa onde trabalhavam. Sentindo-se ameaçado pelas acusações, Felipe atraiu Jamison para uma emboscada que resultou em seu homicídio.

O corpo de Jamison foi encontrado carbonizado no porta-malas de seu carro em uma área rural isolada. A identificação foi possível através do número do chassi do veículo. Felipe, sem antecedentes criminais prévios, confessou o crime após sua prisão temporária decretada pela Justiça.

