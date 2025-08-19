Hytalo Santos é transferido para CDP de Pinheiros em São Paulo
Influenciador e parceiro enfrentam investigações por exploração infantil
O influenciador Hytalo Santos e seu parceiro, Israel Vicente, foram transferidos da cadeia pública de Carapicuíba para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo. Eles são investigados por suspeitas de exploração infantil e tráfico humano em conteúdos para redes sociais.
Durante a transferência, Hytalo Santos foi flagrado chorando pelas câmeras da RECORD. No CDP de Pinheiros, eles devem permanecer em uma ala de segurança enquanto aguardam visitas e o avanço do processo judicial. As investigações estão sendo conduzidas pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho.
