Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta

Hytalo Santos é transferido para CDP de Pinheiros em São Paulo

Influenciador e parceiro enfrentam investigações por exploração infantil

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O influenciador Hytalo Santos e seu parceiro, Israel Vicente, foram transferidos da cadeia pública de Carapicuíba para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo. Eles são investigados por suspeitas de exploração infantil e tráfico humano em conteúdos para redes sociais.

Durante a transferência, Hytalo Santos foi flagrado chorando pelas câmeras da RECORD. No CDP de Pinheiros, eles devem permanecer em uma ala de segurança enquanto aguardam visitas e o avanço do processo judicial. As investigações estão sendo conduzidas pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho.

Veja também


Em um descuido do ex, ela pegou as chaves, correu para rua e chamou a polícia

Cidade Alerta playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.