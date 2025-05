Idoso de 70 anos é morto ao defender filha de assédio em Porto Ferreira (SP) Conflito com vizinho resulta em tragédia após difamações e ameaças Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h29 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h29 ) twitter

Idoso de 70 anos é morto a pauladas após defender a filha de assédios em São Paulo

Newton Fernandes Rombaldo, um caminhoneiro de 70 anos, foi assassinado em Porto Ferreira, São Paulo, ao defender sua filha de assédios do vizinho Tiago. A jovem rejeitou as investidas de Tiago, que começou a difamá-la no bairro.

Newton confrontou Tiago em defesa da filha, gerando discussões intensas. Mesmo após os irmãos da jovem tentarem intervir pacificamente, Tiago manteve as ameaças. Em um ato de vingança premeditado, ele atacou Newton com golpes fatais quando o idoso estava sozinho na rua.

Após o crime, Tiago tentou se esconder em casa, mas os vizinhos chamaram a polícia e garantiram sua prisão. A comunidade local está abalada e a família de Newton busca justiça pela perda trágica.

