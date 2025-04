Imagens mostram suspeito em caso de estudante da USP encontrada morta Polícia busca homem visto com a vítima antes do desaparecimento em Itaquera Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 00h24 (Atualizado em 23/04/2025 - 00h24 ) twitter

Caso Bruna: imagens mostram momento em que estudante da USP é atacada por suspeito

A polícia procura um homem capturado por câmeras de segurança momentos antes do desaparecimento de Bruna, estudante da USP encontrada morta em uma área de mata em Itaquera, São Paulo. As imagens mostram o suspeito abordando a jovem a caminho de casa após sair do metrô.

Conhecido pelos apelidos “Cachorrão” ou “Mineiro”, ele foi visto conduzindo Bruna até um estacionamento desativado próximo ao local onde seu corpo foi encontrado. As autoridades intensificaram as buscas na região, tratando o caso como homicídio. As imagens são cruciais para a investigação que busca identificar e localizar o suspeito. Equipes investigativas estão ativas na área, focando em comunidades próximas para encontrá-lo. A polícia acredita que ele possa fornecer informações fundamentais sobre o crime.

