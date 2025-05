Influenciadora descobre histórico criminal do ex após denúncia Vanessa dos Santos Gomes relata ameaças de ex-namorado com passagens pela polícia

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h32 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share