Influenciadora esfaqueada durante live em São Paulo Luna Ambrozevicius sofre ataque a facadas por ex-namorado Cidade Alerta 20/05/2025 - 23h48

Luna Ambrozevicius, influenciadora digital de São Paulo, foi brutalmente atacada com uma faca pelo ex-namorado Alex durante uma transmissão ao vivo. O incidente ocorreu em sua residência no bairro do Sacomã, zona sul da cidade. Luna sofreu nove facadas nas costas e está internada em um hospital da capital.

A agressão aconteceu enquanto Luna estava acompanhada de sua tia. Alex invadiu o local, pediu desculpas à tia de Luna antes de atacá-la e fugiu em uma moto após o crime. Luna já tinha relatado agressões anteriores por parte de Alex, incluindo ameaças com faca e danos ao seu carro.

Durante a live, Luna pediu ajuda desesperadamente enquanto aguardava a chegada de uma ambulância. Ela sofreu ferimentos graves, incluindo um no pé que a impede de andar. A polícia classificou o caso como tentativa de homicídio e violência doméstica e emitiu uma ordem de prisão contra Alex, que está foragido.

Uma medida protetiva foi expedida para proteger Luna enquanto ela aguarda uma cirurgia no hospital. Ela espera retomar sua vida longe do agressor.

