Influenciadora Vavá Cunha relata agressões de ex-marido e ex-sogra em São Paulo Conflito ocorreu durante visita do ex-marido para ver a filha de três meses Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 23h30 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h30 )

Influenciadora é agredida por ex-marido e ex-sogra em saguão do próprio apartamento

A influenciadora digital Vavá Cunha afirmou ter sido agredida pelo ex-marido Rafael e pela ex-sogra no saguão do prédio onde mora na Vila Andrade, zona oeste de São Paulo. O incidente ocorreu durante uma visita para ver a filha do casal, que tem três meses de idade.

Vavá relatou que Rafael e sua mãe chegaram ao local para visitar a criança. Preocupada em ficar sozinha com eles, pediu à assistente Cláudia que a acompanhasse. Enquanto aguardava a chegada da assistente, Vavá solicitou ao porteiro que impedisse a saída de Rafael com a filha, o que teria irritado Rafael, levando-o a ofendê-la verbalmente.

A situação escalou quando Vavá reagiu aos insultos, resultando em agressões físicas por parte de Rafael e sua mãe. Cláudia registrou um vídeo das agressões enquanto ocorria o conflito. Vavá procurou a polícia no mesmo dia para registrar um boletim de ocorrência e passou por exames de corpo de delito. Ela busca uma medida protetiva para garantir distância entre ela, sua filha e os agressores.

Assista em vídeo - Influenciadora é agredida por ex-marido e ex-sogra em saguão do próprio apartamento

