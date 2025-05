Criminoso tenta fugir de prisão pulando em telhado de casa vizinha em São Paulo

Um criminoso tentou fugir da prisão pulando no telhado da casa de uma vizinha em São Paulo. O suspeito resolveu fugir ao ver a polícia chegando na residência onde morava. O momento em que os agentes encontram o homem no telhado foi registrado por uma câmera corporal no uniforme do PM. Nas imagens, é possível ver que os policiais entraram na casa e foram em busca do criminoso. Ao chegarem no quintal, ele foi encontrado tentando se esconder no telhado da residência vizinha. Os agentes precisaram apontar as armas para que o homem se entregasse. Depois de descer, ele foi preso. Mais cinco pessoas foram presas na operação. Nove carros de luxo foram apreendidos, assim como armas e drogas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!