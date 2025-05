Investigação de morte por envenenamento se expande para cunhada de professora Corpo de Nathalia será exumado após morte suspeita semelhante à de Larissa Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h17 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h17 ) twitter

Caso Larissa: polícia vai exumar corpo da cunhada após suspeita de novo envenenamento na família

A investigação sobre a morte da professora de pilates Larissa Talle Leôncio Rodrigues avança com a decisão de exumar o corpo de sua cunhada, Nathalia Garnica. A polícia suspeita que Nathalia, irmã do médico Luiz Antônio Garnica, também tenha sido vítima de envenenamento semelhante ao de Larissa, confirmado por laudo toxicológico como causado por chumbinho.

Luiz Antônio Garnica foi preso após a descoberta do envenenamento, assim como sua mãe, Elisabete Eugênio Arrabassa. Larissa havia descoberto um caso extraconjugal do marido pouco antes de sua morte. Com a exumação, a polícia busca confirmar se Nathalia também foi envenenada. As circunstâncias de sua morte levantam suspeitas devido à semelhança com o caso de Larissa. A investigação continua reunindo provas e depoimentos para esclarecer o envolvimento dos suspeitos no caso.

