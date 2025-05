Marido e sogra presos por suspeita de envenenamento de professora de pilates Exame toxicológico confirma chumbinho como causa da morte em Ribeirão Preto Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h51 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h51 ) twitter

Reviravolta: marido e sogra são presos por suposto envolvimento na morte de professora de pilates

A morte de Larissa Thalle Leoncio Rodrigues, professora de pilates em Ribeirão Preto (SP), está sendo investigada como homicídio após exames toxicológicos confirmarem envenenamento por chumbinho. O marido de Larissa, Luís Antônio Garnica, de 38 anos, e sua sogra, Elisabeth Eugênio Arrabassa, de 67 anos, foram presos temporariamente sob suspeita de envolvimento no crime.

Larissa foi encontrada morta em seu apartamento em 22 de março. O marido alegou ter tentado ressuscitá-la ao encontrá-la no banheiro, mas o exame médico indicou que ela estava morta há cerca de 12 horas. Depoimentos revelaram que Larissa desconfiava de uma traição após encontrar evidências no carro do marido.

A polícia apreendeu dispositivos eletrônicos e coletou depoimentos para esclarecer o envolvimento dos suspeitos. Testemunhas relataram sintomas de mal-estar em Larissa nos dias anteriores à sua morte, possivelmente devido à administração gradual do veneno. A sogra da vítima é apontada como quem preparou uma sopa na noite anterior ao óbito.

As investigações continuam para determinar a autoria do crime e as circunstâncias exatas da morte da professora.

