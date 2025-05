Investigação revela suspeita de envenenamento em morte de professora de pilates Polícia apura envolvimento do marido e sogra no caso Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 23h52 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja as últimas mensagens trocadas entre professora de pilates e marido suspeito de matá-la

Em Ribeirão Preto (SP), a morte da professora de pilates Larissa levantou suspeitas após indícios de envenenamento. O marido, Luiz, e a sogra, Elisabeth, estão presos sob acusação de envolvimento no caso. Larissa havia trocado mensagens com Luiz sugerindo divórcio após descobrir uma traição. Luiz alegou estar em plantão médico, mas foi se encontrar com outra pessoa.

Elisabeth visitava Larissa frequentemente, levando alimentos. Após essas visitas, Larissa relatou mal-estar. A polícia investiga se houve envenenamento gradual. No dia seguinte à troca das mensagens, Larissa foi encontrada morta em casa antes da chegada do SAMU. O laudo indica que ela já estava morta há várias horas.

A investigação busca esclarecer os detalhes dos acontecimentos e o papel dos suspeitos no possível crime.

Assista em vídeo - Veja as últimas mensagens trocadas entre professora de pilates e marido suspeito de matá-la

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!