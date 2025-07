Irmãos agiotas são acusados de extorsão sexual contra mulheres vulneráveis Paulo Pinheiro foi preso enquanto seu irmão Isaac continua foragido Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h26 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h26 ) twitter

Irmãos agiotas fazem chantagem sexual com mulheres que não conseguem pagar empréstimos

A polícia prendeu Paulo Pinheiro sob a acusação de extorquir e abusar sexualmente de mulheres em dificuldades financeiras. Ele e seu irmão Isaac, que está foragido, realizavam empréstimos com juros abusivos e exigiam favores sexuais como forma de pagamento. As vítimas eram mulheres entre 25 e 30 anos, economicamente vulneráveis.

Uma das vítimas relatou que as exigências começaram no ano passado. Os irmãos ofereciam descontos em troca de fotos ou vídeos íntimos e ameaçavam as mulheres que não conseguiam pagar. Paulo Pinheiro nega as acusações e afirma que as relações foram consensuais. A polícia acredita que pelo menos quatro mulheres foram vítimas do esquema.

