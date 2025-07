Mulher é presa em ônibus com arsenal dentro da mala; ela ia vender as armas na Feirinha da Madrugada

Uma mulher foi presa ao desembarcar de um ônibus interestadual em São Paulo com um arsenal dentro da mala. Paula, de 34 anos, saiu de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização. Dentro da mala rosa que levava, os agentes encontraram um fuzil AK-47, uma pistola e 111 munições. Após ser presa em flagrante, Paula afirmou que pretendia vender as armas na Feirinha da Madrugada, no centro da capital paulista.



