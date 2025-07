Mulher é presa por tentar matar policial militar que defendia a esposa de provocações

Graziele tentou matar um policial militar com a ajuda do namorado, Marcos Fernando, e de um amigo, Rogério. Tudo começou quando a mulher da vítima foi alvo de piadinhas por conta de bebida. Na hora da confusão, ela enfrentou os policiais. Graziele Pinho de Lima foi encontrada por policiais da delegacia em Magé, na Baixada Fluminense. O Cidade Alerta mostra mais confusões dessa história. Assista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!