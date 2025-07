Irmãos gêmeos assassinados em oficina de Curitiba Crime ocorreu durante pagamento por manutenção de veículo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 23h08 (Atualizado em 03/07/2025 - 23h08 ) twitter

Mistério em oficina: irmãos gêmeos são assassinados ao irem buscar carro

Os irmãos gêmeos Bruno Ricardo da Silveus Ébio e Emerson Henrique da Silveus Ébio, de 36 anos, foram mortos a tiros em uma oficina no bairro Tatuquara, em Curitiba. Eles haviam deixado um carro para conserto e retornaram para buscá-lo quando foram surpreendidos por um homem armado, que disparou contra eles e fugiu.

O crime ocorreu enquanto realizavam o pagamento pela manutenção do veículo. Testemunhas, incluindo o dono e funcionários da oficina, presenciaram o duplo homicídio, mas não foram feridos. A perícia constatou que cada irmão foi atingido por pelo menos cinco tiros.

A polícia investiga o caso, registrado por câmeras de segurança do local, buscando identificar o autor dos disparos. As autoridades também apuram se o crime foi premeditado e se há ligação com atividades criminosas.

Assista ao vídeo - Mistério em oficina: irmãos gêmeos são assassinados ao irem buscar carro

