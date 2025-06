Italiano Andrea da Silva Ciaccio é preso por cárcere privado em São Paulo Suspeito de manter mulheres em cárcere privado é acusado de violência doméstica Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exclusivo: Cidade Alerta fala com vítimas de maníaco italiano preso em São Paulo

Andrea da Silva Ciaccio, um italiano de 53 anos, foi preso em São Paulo sob acusações de manter mulheres em cárcere privado e cometer violência doméstica. A polícia resgatou uma das vítimas durante uma operação policial na Vila Mariana, enquanto outra conseguiu fugir e denunciar os crimes.

Imagens de câmeras de segurança capturaram Andrea agredindo uma mulher na calçada de sua casa com socos e tapas. As vítimas relataram manipulação emocional e agressões físicas constantes. Durante sua prisão, Andrea tentou resistir usando um pitbull para se defender.

Andrea tem um histórico criminal tanto na Itália quanto no Brasil, incluindo prisões anteriores por tráfico de drogas e violência doméstica. As autoridades brasileiras estão colaborando com o consulado italiano para determinar se ele será deportado ou permanecerá preso no Brasil.

Assista em vídeo - Exclusivo: Cidade Alerta fala com vítimas de maníaco italiano preso em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!