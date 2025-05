Jovem é executado a tiros em frente à Universidade Federal do Pará Polícia investiga possíveis ligações da vítima com o crime organizado Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 23h52 (Atualizado em 20/05/2025 - 23h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem é perseguido por moto e executado em plena luz do dia

Um jovem de 25 anos foi executado em plena luz do dia em frente à Universidade Federal do Pará, em Altamira. Câmeras de segurança captaram dois homens em uma motocicleta perseguindo o carro de Maicon Soares. Ao se aproximarem, dispararam várias vezes. O carro desgovernado colidiu contra um muro, e Maicon faleceu no local.

A polícia encontrou cocaína e uma arma no veículo de Maicon. Testemunhas afirmaram que ele foi atingido por quatro disparos antes da colisão. Cápsulas de munição encontradas na cena podem ajudar a identificar a arma usada.

O crime é tratado como execução e está sob investigação da delegacia de homicídios local. A Polícia Civil analisa imagens para identificar os autores do crime e verificar possíveis conexões de Maicon com atividades ilícitas.

Assista em vídeo - Jovem é perseguido por moto e executado em plena luz do dia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!