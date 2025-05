Comerciante é executado a tiros durante assalto a armazém no Rio de Janeiro

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o comerciante Eduardo foi executado durante um assalto a um armazém no Rio de Janeiro. As imagens mostram que a vítima não tentou reagir em nenhum momento, mas, mesmo assim, foi agredida e empurrada pelo assaltante antes de ser atingida por um disparo. Após o crime, o autor ainda vasculhou os bolsos de Eduardo em busca de chaves e tentou acessar o caixa, mas fugiu levando apenas alguns maços de cigarro. A polícia busca identificar o atirador e o comparsa que o auxiliou na fuga de moto.



