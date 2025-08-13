Jovem morre após aborto em motel; casal é indiciado Rodrigo Mota e Micaela Ferreira enfrentam acusações de homicídio qualificado Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h18 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gabriela Patrícia, de 20 anos, morreu após um aborto em um motel.

Rodrigo Mota e Micaela Ferreira Mota foram indiciados por homicídio qualificado e aborto.

O casal foi filmado levando Gabriela para o motel, onde ocorreu o procedimento.

A aplicação errada de um medicamento agravou sua saúde, resultando em sua morte.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Gabriela Patrícia, estudante de direito de apenas 20 anos, faleceu após um procedimento abortivo realizado em um motel. O dentista Rodrigo Mota, pai do bebê que ela esperava, junto com sua namorada, a técnica de enfermagem Mickaelly Ferreira Mota, foram indiciados por homicídio qualificado e aborto.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o casal buscando Gabriela em uma academia e levando-a até o motel. Durante o procedimento, um medicamento que deveria ser tomado via oral foi aplicado intravenosamente, agravando seu estado de saúde.

Apesar dos esforços médicos após sua chegada ao hospital, Gabriela não resistiu. As investigações revelaram que ela estava ciente do procedimento planejado. Contudo, a aplicação incorreta do medicamento foi um fator crítico para seu falecimento. O caso agora aguarda julgamento enquanto a família busca por justiça.

O que aconteceu com Gabriela Patrícia?

Gabriela Patrícia, estudante de direito de 20 anos, faleceu após um procedimento abortivo realizado em um motel.

Quem foram indiciados pelo caso?

O dentista Rodrigo Mota, pai do bebê que Gabriela esperava, e sua namorada, Mickaelly Ferreira Mota, foram indiciados por homicídio qualificado e aborto.

Quais foram as circunstâncias em torno da morte de Gabriela?

Imagens de câmeras de segurança mostraram o casal buscando Gabriela em uma academia e levando-a ao motel, onde um medicamento que deveria ser tomado via oral foi aplicado intravenosamente, agravando sua condição de saúde.

Como a família de Gabriela está lidando com a situação?

A família de Gabriela está buscando justiça enquanto o caso aguarda julgamento, tendo revelado que ela estava ciente do procedimento planejado.

