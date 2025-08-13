Jovem morre após aborto em motel; casal é indiciado
Rodrigo Mota e Micaela Ferreira enfrentam acusações de homicídio qualificado
Gabriela Patrícia, estudante de direito de apenas 20 anos, faleceu após um procedimento abortivo realizado em um motel. O dentista Rodrigo Mota, pai do bebê que ela esperava, junto com sua namorada, a técnica de enfermagem Mickaelly Ferreira Mota, foram indiciados por homicídio qualificado e aborto.
Imagens de câmeras de segurança mostraram o casal buscando Gabriela em uma academia e levando-a até o motel. Durante o procedimento, um medicamento que deveria ser tomado via oral foi aplicado intravenosamente, agravando seu estado de saúde.
Apesar dos esforços médicos após sua chegada ao hospital, Gabriela não resistiu. As investigações revelaram que ela estava ciente do procedimento planejado. Contudo, a aplicação incorreta do medicamento foi um fator crítico para seu falecimento. O caso agora aguarda julgamento enquanto a família busca por justiça.
