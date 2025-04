Mãe de Ana Beatriz é presa em Alagoas por ocultação de cadáver Investigação apura se houve infanticídio ou homicídio Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 21h18 (Atualizado em 15/04/2025 - 21h18 ) twitter

Mãe da bebê Ana Beatriz é presa por ocultação de cadáver após reviravolta no caso

Em Alagoas, a mãe da bebê Ana Beatriz foi presa sob acusação de ocultação de cadáver, enquanto as autoridades investigam se a morte foi resultado de infanticídio ou homicídio. A polícia examina duas possibilidades: a mãe teria asfixiado a criança após uma crise de choro ou falhou ao tentar reanimá-la após um engasgamento.

Durante as investigações, surgiram dúvidas sobre como o corpo foi encontrado, pois buscas iniciais com cães farejadores não tiveram sucesso. A casa esteve desocupada na noite anterior à descoberta do corpo, levantando a hipótese do envolvimento de uma terceira pessoa na ocultação.

A mãe está prestando depoimento e pode passar por avaliação psicológica antes da audiência de custódia em Maceió. O laudo pericial é aguardado para determinar a causa exata da morte, enquanto a investigação continua para esclarecer todos os detalhes e verificar se houve participação de outras pessoas.

