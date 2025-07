Mágico ataca esposa em Betim; filha morre ao tentar intervir Mulher sobrevive após ataque brutal do marido e fala pela primeira vez Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 23h04 (Atualizado em 03/07/2025 - 23h04 ) twitter

Filha tenta salvar a mãe das facadas do pai e acaba sendo morta

Em Betim, um trágico incidente ocorreu quando William, conhecido como Mr. William, atacou sua esposa Nayara com facadas no início da manhã. Durante o ataque, a filha do casal, Ana Luisa, tentou intervir após ouvir os gritos da mãe e acabou fatalmente atingida.

O crime aconteceu no condomínio onde a família morava. Após esfaquear Nayara, William tentou tirar a própria vida. Nayara e William foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Betim. Nayara passou por uma cirurgia delicada após ter o pulmão perfurado e ficou internada por 14 dias, parte deles em estado grave. William não resistiu aos ferimentos e faleceu nove dias depois.

Nayara sobreviveu ao ataque brutal e compartilhou pela primeira vez sua dolorosa experiência, relembrando os momentos trágicos daquela manhã que deixaram marcas permanentes em sua vida.

