'Me arrependi', desabafa pedagoga após matar e esconder corpo do marido em freezer Ao ser presa, Cláudia Tavares Hoeckler disse que foi agredida pelo ex-companheiro ao longo da vida Cidade Alerta|Do R7 03/06/2025 - 14h31 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h48 )

Cláudia Hoeckler é presa por ter matado marido e esconder corpo em um freezer Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso da pedagoga Cláudia Tavares Hoeckler, de 42 anos, que confessou ter assassinado e escondido em um freezer o corpo do seu marido, Valdemir Hoeckler, de 43 anos, em Lacerdópolis, no estado de Santa Catarina, no ano de 2022.

Segundo o depoimento dado à polícia, Cláudia teria dado um sonífero para a vítima e, depois, usado uma sacola de plástico para asfixiar o marido. Em seguida, escondeu o seu corpo em um freezer. A acusada alega que o crime foi provocado por ter vivido, durante 20 anos, debaixo de agressões e ameaças do companheiro. Em testemunho, a mulher afirmou: “Naquele momento eu me arrependi e queria parar, mas eu sabia que, se eu não continuar, eu vou morrer”.

A pedagoga estava em liberdade condicional há quase dois anos, mas não conseguia trabalho como professora, tendo que recorrer a outras profissões enquanto aguardava o andamento do processo, que, por nova decisão do Supremo Tribunal de Justiça, determinou o reestabelecimento da prisão preventiva da mulher.

A acusada se entregou na penitenciária feminina de Chapecó. Porém, afirma que sofria com violência, agressões e ameaças do marido e espera ser absolvida no julgamento.

Confira a reportagem na íntegra:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.