Médico e vereador de Canarana é preso por abusar sexualmente de nove vítimas

Médico é preso acusado de abusar sexualmente de nove vítimas; sete delas são crianças e adolescentes

Em Canarana, Mato Grosso, Tiago Bitencourt, médico e vereador, foi preso sob acusações de abuso sexual envolvendo nove vítimas. Sete delas são crianças ou adolescentes. A polícia encontrou vídeos e fotos comprometedoras em seu consultório.

Tiago usava sua posição para se aproximar de mulheres vulneráveis emocionalmente. Ele criava laços de confiança com elas, especialmente as que tinham filhas, para então cometer abusos. A investigação começou após uma denúncia feita pelo pai de uma vítima de 2 anos.

Durante as buscas, foram encontrados brinquedos e roupas femininas no consultório de Tiago. Ele também manipulava emocionalmente as vítimas para criar uma falsa relação de confiança. A Câmara dos Vereadores afastou Tiago temporariamente, e o Conselho Regional de Medicina abriu sindicância para investigar sua conduta.

A polícia continua investigando o caso e encoraja outras possíveis vítimas a se manifestarem.

