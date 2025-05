Médico preso após morte de namorada de 15 anos em suposto acidente Jovem morreu após ser baleada na cabeça; médico alega disparo acidental Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h28 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h28 ) twitter

Médico suspeito de matar namorada de 15 anos é preso após se entregar à polícia

O médico Bruno Felisberto do Nascimento, de 29 anos, foi preso preventivamente após se entregar à polícia. Ele é acusado de matar sua namorada, Ketlhyn Vitória de Souza, de 15 anos, com um tiro na cabeça. O incidente ocorreu em um carro, onde o médico alegou que a arma disparou acidentalmente enquanto a jovem estava em seu colo.

A polícia foi informada do caso pelo hospital municipal, onde a jovem foi levada por Bruno já em estado grave e posteriormente confirmada morta. Após o ocorrido, o médico fugiu, mas se entregou dias depois no estado do Pará. Durante o interrogatório, ele afirmou que não sabia que a arma estava carregada e que não tinha a intenção de ferir Ketlhyn.

A arma utilizada no incidente não era registrada, e o médico não possuía porte legal. Ele comprou o armamento por R$ 16 mil de um vendedor não identificado. A polícia descartou a hipótese inicial de suicídio baseada em laudos periciais que contrariam essa versão. Bruno agora aguarda audiência de custódia e responderá ao processo detido sob a acusação de feminicídio.

