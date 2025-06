Menino de 2 anos morre após agressões em Recife (PE); babá é presa Perícia confirma espancamento como causa da morte; família clama por justiça Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h03 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Menino de 2 anos morre após ser espancado pela mãe do padrasto em Recife (PE)

Simon Otávio Siqueira de Oliveira, de apenas 2 anos, morreu em Recife (PE) após sofrer agressões graves enquanto estava sob os cuidados de Mônica Vilar da Silva, mãe do padrasto e responsável por cuidar dele. Dias antes do trágico incidente, Simon já havia aparecido com um braço quebrado. No dia de sua morte, ele gemia de dor ao ser colocado no banho, levando a família a levá-lo às pressas para a UPA, onde não resistiu.

O laudo inicial apontou tromboembolismo pulmonar como causa da morte, mas uma perícia detalhada revelou hematomas extensos, lesões internas e uma costela quebrada que perfurou órgãos internos. Mônica foi presa sob suspeita de espancar Simon, embora negue as acusações. Durante o velório do menino, a família expressou sua dor e exigiu justiça pela perda prematura de Simon.

Assista ao vídeo - Menino de 2 anos morre após ser espancado pela mãe do padrasto em Recife (PE)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!