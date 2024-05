‘Minha vida acabou’, desabafa mãe de Victória Lorrany

Alto contraste

RESUMINDO A NOTÍCIA Corpo da menina Victória é encontrado após nove dias de buscas;

Mãe e avó conversaram com o Cidade Alerta, com exclusividade;

Polícia investiga se houve algum crime de natureza sexual;

Familiares estão revoltados e pedem justiça.

Corpo de Victória Lorrany foi encontrado na última terça (30) (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta exibiu uma entrevista exclusiva com Natalie Fernanda, mãe de Victória Lorrany Coutinho, de 14 anos, que desapareceu na cidade de Charqueada, no interior de São Paulo. A adolescente saiu de casa para ir a uma lanchonete e não voltou mais. Seu corpo foi encontrado em uma mata, próximo do local do desaparecimento, na última terça (30), nove dias após o seu desaparecimento.

Victória morava com o pai na cidade vizinha, em Piracicaba (SP), mas passava os finais de semana na casa da mãe, em Charqueada. A garota saiu sentido a uma lanchonete para tomar sorvete com as amigas e não retornou. A família da menina iniciou as próprias buscas e identificou um motoboy com quem ela teve contato antes de sumir.

Testemunhas afirmaram ter visto a menina ser seguida e forçada a entrar em um carro prata, seguido de grito por socorro e pedido de ajuda.

Em agosto de 2023, Yasmin Belemel, de 17 anos, desapareceu no mesmo local que Victória. A duas famílias buscam entender se existe uma ligação entre os dois casos.

Natalie Fernanda tinha a esperança de encontrar a filha com vida. O pai da menina tem acompanhado as investigações de perto.

Após receber a notícia do reconhecimento do corpo, a mãe de Victória estava completamente abalada e conversou com o Cidade Alerta: “Para mim, minha vida acabou. Acho que não tenho mais vida”, desabafou.

O advogado Fabio Costa, que representa a família de Victória, afirma que o corpo já foi levado ao IML e realizado todos os exames necessários para identificar o motivo da morte.

“A investigação não era só sobre o paradeiro dela, mas também para saber da autoria dessa pessoa [o suspeito], que no primeiro momento a teria raptado. Agora, essa pessoa responde pelo crime de homicídio e, provavelmente, algum crime de natureza sexual”.

Segundo Fabio, o suspeito foi levado à delegacia para prestar depoimento, liberado e logo após fugiu. “Alguém que presta um depoimento, se não tem nenhum envolvimento [no caso], fugir, foge da normalidade, então eu acredito que a autoridade policial deva pedir a prisão temporária dessa pessoa”.

A avó de Victória, abalada, conta com detalhes a tristeza do momento em que um conhecido descobriu o corpo da menina: “Foi muito difícil saber que ela estava aqui perto, [com] apenas um grito de socorro alguém poderia ter salvado”.

Enquanto a mãe não esconde a revolta pelo crime cometido com a filha: “Primeiro, que ao receber essa notícia, meu mundo acabou, minha vida acabou. Segundo, que com certeza, a gente quer justiça, eu peço para Deus, que essa pessoa seja encontrada o mais rápido possível”.

“E eu não vou mentir não, eu desejo que essa pessoa passe pela mesmo que ela fez para Victoria, porque minha filha era uma criança. Eu peço que aquele que tiver uma informação de onde essa pessoa possa estar, entre em contato com a polícia ou com a gente, não vamos descansar enquanto não tiver justiça pela vida dela”.

Assista ao vídeo:

A polícia segue investigando o caso, agora, para identificar o autor e a motivação do crime contra a menina.

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, com duas edições, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.