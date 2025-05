Miss Manaus denuncia namorado por agressões físicas em São Paulo Henrique Marques alega também ter sido agredido por Mariana Barroso Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 23h54 (Atualizado em 14/05/2025 - 23h54 ) twitter

A Miss Manaus, Mariana Barroso, acusou seu namorado Henrique Marques de agressões físicas e psicológicas em São Paulo. Ela publicou vídeos nas redes sociais mostrando arranhões no rosto e hematomas no corpo. Mariana relatou que o incidente ocorreu após um desentendimento em um restaurante.

Henrique também apresentou sua versão dos fatos. Ele apareceu em vídeos postados por amigos no hospital com ferimentos, alegando ter sido atacado com uma faca por Mariana enquanto dormia. Após saber que poderia enfrentar consequências legais, Henrique deixou o hospital sem alta médica.

A polícia está investigando o caso. Mariana registrou um boletim de ocorrência em uma unidade de atendimento à mulher afirmando que as agressões ocorreram entre os dias 10 e 13 de maio. Henrique também registrou um boletim no distrito policial local. As autoridades estão ouvindo os envolvidos para esclarecer os acontecimentos.

