Morre o amigo de Robinho citado no processo de estupro coletivo na Itália Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 19/03/2025 - 19h57 (Atualizado em 20/03/2025 - 01h04 )

Rudney Gomes, amigo de Robinho citado no processo de estupro que levou o ex-jogador à prisão, é encontrado morto em Santos, no litoral paulista. Ele seria um dos cinco homens que teria estuprado uma jovem em uma balada na Itália. Rudney não foi julgado porque deixou o país antes da conclusão do processo.

